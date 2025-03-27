Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в культурном центре «Зеленоград»

В субботу, 29 марта 2025 года, с 11:00 до 17:00 в фойе культурного центра «Зеленоград», расположенного по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1, пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта «Зеленоград».
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