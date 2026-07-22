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Царьград

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Лев Лазарев и Елена Костылева вошли в заявку Гран-при в Китае

Лев Лазарев и Елена Костылева вошли в заявку Гран-при в Китае

Лев Лазарев и Елена Костылева примут участие в первом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Сиане с 20 по 22 августа.

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