У Байдена грозятся разработать новую гравитационную бомбу, чтобы сделать Россию и Китай посговорчивее

Американское онлайн-издание Semafor сообщает о планах США разработать новую гравитационную бомбу. Администрация Джо Байдена ужесточает стратегию в области ядерных вооружений, поскольку Россия и Китай в прошлом году не поддержали усилия США по обсуждению контроля над вооружениями, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.