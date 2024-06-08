Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Байдена грозятся разработать новую гравитационную бомбу, чтобы сделать Россию и Китай посговорчивее

У Байдена грозятся разработать новую гравитационную бомбу, чтобы сделать Россию и Китай посговорчивее

Американское онлайн-издание Semafor сообщает о планах США разработать новую гравитационную бомбу. Администрация Джо Байдена ужесточает стратегию в области ядерных вооружений, поскольку Россия и Китай в прошлом году не поддержали усилия США по обсуждению контроля над вооружениями, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Ой, ну пусть попробуют сделать, думаю получиться ещё хуже, чем с гиперзвуком.
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