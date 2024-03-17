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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врач: отёки, повышение давления и кровь в моче могут указывать на травму почки

Врач: отёки, повышение давления и кровь в моче могут указывать на травму почки

Серьёзные повреждения почки может вызвать даже небольшой удар или ушиб. О симптомах, которые указывают на травму органа, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Лариса Волкова.

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