Врач: отёки, повышение давления и кровь в моче могут указывать на травму почки

Серьёзные повреждения почки может вызвать даже небольшой удар или ушиб. О симптомах, которые указывают на травму органа, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Лариса Волкова.
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