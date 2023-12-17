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Учены из Саратова создали устройство, позволяющее снизить плату за отопление

Учены из Саратова создали устройство, позволяющее снизить плату за отопление

В России создали устройство для вентиляции помещений, позволяющее уменьшить затраты на отопление. О разработке пишет ТАСС со ссылкой на Саратовский государственный технический университет (СГТУ) имени Юрия Гагарина.

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