Учены из Саратова создали устройство, позволяющее снизить плату за отопление

В России создали устройство для вентиляции помещений, позволяющее уменьшить затраты на отопление. О разработке пишет ТАСС со ссылкой на Саратовский государственный технический университет (СГТУ) имени Юрия Гагарина.
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