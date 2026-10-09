ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

35 подписчиков

Путин встретился с президентом Ирана, США готовят новые переговоры, Киев остался без метро: главное за сутки

Путин встретился с президентом Ирана, США готовят новые переговоры, Киев остался без метро: главное за сутки

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в саммите глав государств СНГ, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для переговоров с российским лидером, в Киеве на фоне проблем с энергетикой возник коммунальный коллапс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым