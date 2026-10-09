Путин встретился с президентом Ирана, США готовят новые переговоры, Киев остался без метро: главное за сутки

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в саммите глав государств СНГ, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для переговоров с российским лидером, в Киеве на фоне проблем с энергетикой возник коммунальный коллапс.