В США хотят, чтобы весь Крым оказался в зоне досягаемости украинских атак

В понедельник, председатель комитета по делам вооружённых сил США, Джек Рид, выразил мнение, что продолжение военной поддержки Украины со стороны США может дать украинским войскам возможность к 2025 году достать атаками всю территорию Крыма.
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