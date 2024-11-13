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Чехи высказались о жизни при социализме

Чехи высказались о жизни при социализме

Каждый шестой гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас, противоположного мнения придерживаются 43% чехов, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

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