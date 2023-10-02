Минниханов принял участие в открытии штаб-квартиры «Алабуга-Политех»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава правления ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова приняли участие в церемонии открытия новой штаб-квартиры «Алабуга Политех», выполненной в форме пирамиды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии