Градоначальник поручил проверить состояние выполненных в прошлом году ремонтов

Специалисты должны произвести обследования в течение недели. В понедельник, 25 марта, в ходе планерки в мэрии Александр Новиков поручил МКУ «Строитель» провести контроль всех выполненных ремонтов в прошлом году.
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