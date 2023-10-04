Путин довел Клинтон до истерики AlexCoderПутин довел Клинтон до истерики AlexCoder Американка накинулась на главу России с обвинениями Бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон считает, что раскол в отношении помощи Запада Украине является большим успехом Владимира Путина.