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Кабмин продлил отмену повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ

Кабмин продлил отмену повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ

Известия/Зураб Джавахадзе Правительство России продлило отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги на 2024 год, говорится в сообщении, опубликованном на сайте органа власти.

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