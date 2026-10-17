Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пересадка головы на более молодое тело не гарантирует значительного продления жизни.
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