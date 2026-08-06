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Тренер «Интер Майами» Ойос о 1-м голе Месси «Атлетико Сан-Луис»: «В мире искусства это был бы Пикассо»

Главный тренер «Интер Майами» Анхель Гильермо Ойос сравнил первый гол Лионеля Месси в ворота « Атлетико Сан-Луис » с картиной Пабло Пикассо.

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