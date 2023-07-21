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CNBC: в связи с медленным контрнаступлением и приближением осени у ВСУ остается все меньше времени, чтобы прорвать оборону России

CNBC: в связи с медленным контрнаступлением и приближением осени у ВСУ остается все меньше времени, чтобы прорвать оборону России

В связи с медленным контрнаступлением и приближением осени у Вооруженных сил Украины остается все меньше времени, чтобы прорвать оборону Российской Федерации.

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