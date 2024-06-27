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Депутаты Челябинской области установили новые правила торговли спиртным

Депутаты Челябинской области установили новые правила торговли спиртным

Введены ограничения. Рассказываем, какие.На Южном Урале запретили ночью продавать спиртное в рюмочных и барах, которые находятся в жилых домах.

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