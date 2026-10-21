Иран располагает боеприпасом, превосходящим по мощности американскую «мать всех бомб». Об этом заявил представитель МВД Ирана Али Зейниванд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Лондон завалят гр...
- ЛЛ Охота на Зеленско...
- J Расплата настигла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым