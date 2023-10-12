62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

155 подписчиков

Пьяная женщина-водитель пострадала в ДТП в Пителинском районе

Пьяная женщина-водитель пострадала в ДТП в Пителинском районе

11 октября, примерно в15:45, в Пителинском районе, на 2-м километре автодороги Пителино-Пеньки-Темирово-Потапьевская Хохловка, 50-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх