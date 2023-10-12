Пьяная женщина-водитель пострадала в ДТП в Пителинском районе

11 октября, примерно в15:45, в Пителинском районе, на 2-м километре автодороги Пителино-Пеньки-Темирово-Потапьевская Хохловка, 50-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги.