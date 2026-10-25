Юморные рассказы Я ввалился в офис с таким видом, будто меня всю ночь возили на эвакуаторе по бездорожью.
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