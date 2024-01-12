Чем отличается белый сахар от коричневого

Вот уже несколько лет на полках супермаркетов можно видеть не только белый, но и коричневый сахар. Некоторые покупатели, где-то услышав, что это более полезный продукт по сравнению с традиционным сахаром, приобретают его, а другие не понимают, в чем разница, поэтому больше доверяют более привычному белому рафинаду.