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Чем отличается белый сахар от коричневого

Чем отличается белый сахар от коричневого

Вот уже несколько лет на полках супермаркетов можно видеть не только белый, но и коричневый сахар. Некоторые покупатели, где-то услышав, что это более полезный продукт по сравнению с традиционным сахаром, приобретают его, а другие не понимают, в чем разница, поэтому больше доверяют более привычному белому рафинаду.

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