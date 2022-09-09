Вакансий очень мало: безработица на Украине бьет рекорды

Спустя полгода после начала военной спецоперации РФ, экономика Украины вошла в пике. В недавнем отчете Нацбанка Украины заявлено — уровень безработицы в стране стремительно вырос и во втором квартале достиг 35% от всего трудоспособного населения.
Спустя полгода после начала военной спецоперации РФ, экономика Украины вошла в пике. В недавнем отчете Нацбанка Украины заявлено — уровень безработицы в стране стремительно вырос и во втором квартале достиг 35% от всего трудоспособного населения.
Свежие комментарии