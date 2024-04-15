Координатор николаевского подполья: ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации французских наемников в Славянске, такую информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег по сопротивлению.
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