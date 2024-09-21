В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информирует об изменениях погоды.По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 22 по 27 сентября 2024 года на территории Тульской области сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности (5 класс).