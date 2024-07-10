Москва вошла в топ городов РФ по уровню материального благополучия

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Ярославль, Мурманск, Новороссийск, Хабаровск и Тверь стали лидерами по уровню материального благополучия населения в первой половине текущего года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве РФ.
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