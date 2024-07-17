Экологический урок пройдет на Коптевском бульваре

Взрослым и детям, которым небезразличны проблемы экологии, стоит посетить 20 июля в 12.00 открытый урок на главной фестивальной площадке «Лета в Москве…» в Северном округе — в парке «Бригантина» на Коптевском бульваре.
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