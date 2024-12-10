Иран призвал Совбез ООН отреагировать на израильскую оккупацию в Сирии

Global Look Press/Loey Felipe/UN Photo/Xinhua Иран осудил военное израильскую оккупацию на территории Сирии и призвал Совбез (СБ) ООН не игнорировать вторжение, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
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