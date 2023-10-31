Малайзийских профсоюз призвал не мешать сотрудникам поддерживать Палестину

Не нужно политизировать солидарность, которую проявляют государственные служащие Малайзии в отношении палестинского народа, заявил президент Конгресса профсоюза работников государственной и гражданской службы (Cuepacs) Аднан Мат 31 октября, сообщает издание Malay Mail.
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