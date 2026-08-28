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TVLine Asks: Is The Pitt Season 3 Set During The Night Shift? Who Should Win DWTS: The Next Pro? Did Furious Nail That Needle Drop? And More

TVLine Asks: Is The Pitt Season 3 Set During The Night Shift? Who Should Win DWTS: The Next Pro? Did Furious Nail That Needle Drop? And More

We tackle the biggest questions from the week in TV: The Pitt, Dancing With the Stars: The Next Pro, Furious, and more!We tackle the biggest questions from the week in TV: The Pitt, Dancing With the Stars: The Next Pro, Furious, and more!.

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