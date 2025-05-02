Дмитрий Васильев о жалобах Гашека: предложено стационарное лечение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал жалобы Доминика Гашека на угрозы от экс-президента Дмитрия Медведева и предложил стационарное лечение для чеха, вспомнив инцидент с рекордом Овечкина.
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