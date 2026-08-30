NYP: молния ударила в женщину на пляже в Бразилии

Молния ударила в женщину, которая гуляла по пляжу в Бразилии. Об этом сообщает New York Post.На опубликованных кадрах видно, как в женщину бьет молния, после чего она падает.
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