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Царьград

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МИД Финляндии вызовет российского посла после инцидента с дроном

МИД Финляндии вызовет российского посла после инцидента с дроном

МИД Финляндии вызывает российского посла в Хельсинки после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Германия обвиняет Россию в причастности, несмотря на отсутствие доказательств.

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