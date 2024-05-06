Аналитики прогнозируют “удивительный рост” нефти на этой неделе

Аналитики Standard Chartered прогнозируют “ удивительный рост” нефти на этой неделе. Котировки “черного золота упали по причинам: Слабых экономических индикаторов: Неожиданный рост запасов сырой нефти в США и снижение спроса на бензин в апреле вызвали опасения по поводу слабого спроса.