Военное обозрение

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ЗРК «Гибка-С» в производстве, на вооружении и в Спецоперации

ЗРК «Гибка-С» в производстве, на вооружении и в Спецоперации

Комплекс "Гибка-С" на выставке. На переднем плане - боевая машина, за ней - МРУК Не так давно на вооружение подразделений войсковой противовоздушной обороны российской армии начал поступать новый зенитный ракетный комплекс «Гибка-С».

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