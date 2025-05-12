Пермские ученые усовершенствовали насосные штанги для добычи нефти

На изобретение получен патент. Развитие нефтегазодобывающей промышленности России включает в себя расширение объемов балансовых запасов нефти, которые, с учетом текущего уровня технологий, не только возможно добывать, но и делать это экономически выгодно.
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