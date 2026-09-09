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Царьград

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Собственница в Краснодаре выбросила вещи арендатора из-за унитаза

Собственница в Краснодаре выбросила вещи арендатора из-за унитаза

В Краснодаре хозяйка квартиры выгнала арендаторов, выбросив их вещи из-за грязного унитаза. Арендатор заявляет, что собственница украла договор аренды, отказалась вернуть залог и угрожала.

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