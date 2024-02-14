Дипломата РФ вызвали в МИД Латвии из-за розыска министров

14 февраля в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Олега Зыкова. для разъяснения ситуации касательно списка латвийских государственных служащих, бывших и действующих, против которых Россия выдвинула обвинения, сообщило дипломатическое ведомство республики.