Театр абсурда
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Театр абсурда

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Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Политнавигатор В последнее время участились факты ареста российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть торговлю чувствительными материалами и продукцией.

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