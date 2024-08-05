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Центр по борьбе со СПИДом о результатах испытаний ленакапавира: это успех

Центр по борьбе со СПИДом о результатах испытаний ленакапавира: это успех

Как рассказал в беседе с РБК глава Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences можно назвать «грандиозным успехом».

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