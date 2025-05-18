Абсолютный лидер: Россия сместила КНР по экспорту в Казахстане

Россия заняла лидирующую позицию по поставкам товаров в Республику КазахстанКак сообщает Бюро национальной статистики Казахстана, Россия опять является основным поставщиком, оставив позади других иностранных инвесторов.
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