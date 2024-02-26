Der Spiegel: Минобороны Германии ищет боеприпасы для Украины по всему миру

Собственных запасов артиллерийских снарядов недостаточно для того, чтобы помочь Украине. Из-за этого Германии пришлось организовать закупки по всему миру, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
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