Der Spiegel: Минобороны Германии ищет боеприпасы для Украины по всему миру

Собственных запасов артиллерийских снарядов недостаточно для того, чтобы помочь Украине. Из-за этого Германии пришлось организовать закупки по всему миру, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.