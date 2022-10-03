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Коммерческая недвижимость: дизайн как экономический рычаг

Коммерческая недвижимость: дизайн как экономический рычаг

Должен ли объект коммерческой недвижимости быть не только правильно расположенным, современно функциональным, технологически эффективным, но и выделяющимся с точки зрения дизайна? Какие задачи этот самый выделяющийся из общего ряда дизайн помогает решать офису, торговому центру, отелю и прочим коммерческим представителям?Ответ на вопрос, должен ли объект коммерческой недвижимости быть не только правильно расположенным, современно функциональным, технологически эффективным, но и выделяющимся с точки зрения дизайна, кажется очевидным: конечно, должен.

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