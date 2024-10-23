Ракеты и самолёты: Израиль готовится к удару по Ирану Истребитель-бомбардировщик F-15I ВВС АОИ. Фото Минобороны Израиля1 октября Иран осуществил массированную атаку на объекты Израиля.
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Ракеты и самолёты: Израиль готовится к удару по Ирану Истребитель-бомбардировщик F-15I ВВС АОИ. Фото Минобороны Израиля1 октября Иран осуществил массированную атаку на объекты Израиля.
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