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МО: захвачена станция Starlink, ликвидирован состав ВСУ около Курской области

МО: захвачена станция Starlink, ликвидирован состав ВСУ около Курской области

Подразделения войсковой группировки "Север" захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих.

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