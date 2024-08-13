Подразделения войсковой группировки "Север" захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих.
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