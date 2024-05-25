Наемник «Павел»: Вклинивание даст ВС РФ окружать целые участки фронта

Действующий под позывным «Павел» участник набранного в Чехии наёмнического отряда Вооружённых сил Украины поделился сведениями о том, что вбитые ВС РФ в оборонительные линии нацистов клинья дадут возможность окружать целые отрезки территории боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии