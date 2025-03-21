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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мероприятия по предупреждению несчастных случаев на железной дороге пройдут 20-25 марта в Бобруйске.

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев на железной дороге пройдут 20-25 марта в Бобруйске.

За истекший период текущего года в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта на территории Республики Беларусь травмировано 13 человек, из которых 8 погибли, 5 получили травмы.

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