Мероприятия по предупреждению несчастных случаев на железной дороге пройдут 20-25 марта в Бобруйске.

За истекший период текущего года в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта на территории Республики Беларусь травмировано 13 человек, из которых 8 погибли, 5 получили травмы.
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