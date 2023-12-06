Йеллен сочла финансирование Украины "крайне необходимым шагом"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты будут "ответственны за поражение Украины", если конгресс не одобрит последний многомиллиардный запрос администрации Байдена на финансирование Киева.
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