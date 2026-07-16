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Красный Север

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На телеканале «Ямал» показали фильм о жизни кочевников Пуровской тундры: видео

На телеканале «Ямал» показали фильм о жизни кочевников Пуровской тундры: видео

16 июля на телеканале «Ямал» зрителям представили документальный фильм «Тундра. Горизонты». В его основе — путешествие губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова к семье оленеводов Агичевых, чье стойбище расположено в самом сердце Пуровской тундры.

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