На телеканале «Ямал» показали фильм о жизни кочевников Пуровской тундры: видео

16 июля на телеканале «Ямал» зрителям представили документальный фильм «Тундра. Горизонты». В его основе — путешествие губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова к семье оленеводов Агичевых, чье стойбище расположено в самом сердце Пуровской тундры.