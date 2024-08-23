Украина добилась своего

Надежда Доверять куйывской хунте НЕЛЬЗЯ! Они подпишут договор о "гуманитарных коридорах" и по приказу хозяев подло ударят ракетами по мирным людям!((😡

Леонид Руси Не понятно за шо эти кастрюлеголовые умирают. Их вже в землю закапают, и это навсегда... Если за свободу, то её нет... не существует и всё... Может чтобы на мове базарить, или обматываться жоуто бликитной тряпочкой? Или может чтобы скакать, или на коленях стоять где прикажут? Это абсурд... Умирать за идею великой педера-сатанинской культуры запада ))) Придурошные ))) Мне кажется за чубы, в смысле... хохлы... на лысой башке... воюют...