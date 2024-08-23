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Украина добилась своего

Украина добилась своего

Вторую неделю на наше западное пограничье едут и едут люди. Едут врачи, фельдшеры, медсестры — спасать жизни людей.

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Комментарии
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Надежда
Доверять куйывской хунте НЕЛЬЗЯ! Они подпишут договор о &quot;гуманитарных коридорах&quot; и по приказу хозяев подло ударят ракетами по мирным людям!((😡
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18 час.
Леонид Руси
Не понятно за шо эти кастрюлеголовые умирают. Их вже в землю закапают, и это навсегда... Если за свободу, то её нет... не существует и всё... Может чтобы на мове базарить, или обматываться жоуто бликитной тряпочкой? Или может чтобы скакать, или на коленях стоять где прикажут? Это абсурд... Умирать за идею великой педера-сатанинской культуры запада ))) Придурошные ))) Мне кажется за чубы, в смысле... хохлы... на лысой башке... воюют...
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12 час.
Игорь Кузнецов
Нужно понимать что объявлено СВО с конкретными целями, основная из них - не допустить геноцид населения Донбасса и не дать НАТО разместить военные базы на территории бывшей УССР. Операция превратилась в &quot;проксивойну&quot; с Западом, но без объявления войны как в 1941 году с фашистами. Поэтому нужно помогать воевать нашим бойцам, но жизнь не должна останавливаться, как это и было в СССР после зимы 1979 года, когда ввели войска в Афганистан. Олимпиаду-80 провели успешно.
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2 час.

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