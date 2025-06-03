Россельхознадзор: 95% алтайского меда произведены за пределами Алтая

Почти весь алтайский мед и адыгейский сыр на прилавках магазинов произведены в других регионах. Советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова заявила об этом на «Неделе российского ритейла», сообщила «Российская газета».
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