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Россельхознадзор: 95% алтайского меда произведены за пределами Алтая

Россельхознадзор: 95% алтайского меда произведены за пределами Алтая

Почти весь алтайский мед и адыгейский сыр на прилавках магазинов произведены в других регионах. Советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова заявила об этом на «Неделе российского ритейла», сообщила «Российская газета».

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