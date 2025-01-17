Исследователи из Сингапура раскрывают связь между иммунной системой и резистентностью к антипсихотическим препаратам при шизофрении Сингапурские ученые из Института психического здоровья (IMH), Национальной группы здравоохранения (NHG) и Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) достигли значительных успехов в понимании взаимосвязи между иммунной системой и устойчивостью к антипсихотическим препаратам при шизофрении.
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