Исследователи из Сингапура раскрывают связь между иммунной системой и резистентностью к антипсихотическим препаратам при шизофрении Сингапурские ученые из Института психического здоровья (IMH), Национальной группы здравоохранения (NHG) и Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) достигли значительных успехов в понимании взаимосвязи между иммунной системой и устойчивостью к антипсихотическим препаратам при шизофрении.